قال الإعلامي أسامة كمال، إنه يريد أن يقف مع نفسه كإعلامي وشخص له ضمير وقفة، موضحًا: «لدي شقين يجب أن أضعهم أمام المشاهد.. هما الشائعة ومطالب البعض».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن «الشائعة هي التي تصدر عن جماعة الإخوان وأبواقها في قطر وتركيا وغيرهم من رعاة الإرهاب والمحرضين على الخراب»، مستكملا: «الشائعة تقول مظاهرات تجتاح والميادين اتملت.. صحيح الميادين كانت مليانة.. بس بالناس الطيبين اللي بيجروا ورا اكل عيشهم.. اللي رايح شغله.. واللي بيقضي مصالحه».

وأوضح أن الإخوان بعد 30 يونيو 2013 أثناء تجمهرهم بميداني رابعة العدوية والنهضة، حاولوا إرهاب البلاد والمواطنين، وهذا جوهر ما يكرروه الآن.

وأكد كمال، أنه ليس من أنصار توزيع الاتهامات على الناس أو نشر جملة «كله تمام»، ولكن يجب الاعتراف بأن الإصلاح قد يتسبب في ضغط على فئات المجتمع، متابعا: «الرئيس يعلم معاناة الناس.. ويسعى لإنجاز أكبر قدر من الإصلاح».