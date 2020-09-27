قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم يعاني من 50 مشكلة أو أكثر كلها صعبة، لافتًا إلى أنه لم يكن من السهل التعامل مع هذه المشاكل في وقت واحد.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن الوزارة تختار الأولويات وترشد الموارد وتعيد توظيف ما تمتلكه من إمكانيات للتعامل مع المشاكل، مشيرًا إلى العمل على محاور متوازية ومرنة للبيئة المصرية.

ولفت إلى أن الوزارة اختارت الحلول الأصعب لحل المشاكل من الجذور، مؤكدًا أن التعليم شهد، خلال العامين الماضيين، تطورًا كبيرًا، فضلًا عن التطور الذي شهده، خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة صممت مناهج جديدة للمراحل من KG 1 والصف الثاني الابتدائي، إضافة إلى إنشاء منصات إلكترونية لم تكن موجودة، قائلًا إن المنصات تحوي أفلامًا ومقالات ومواد تفاعلية بهدف الفهم.

ووصف المكتبة الرقمية التي أنشأتها الوزارة بأنها «مكتبة تحسدنا عليها الدول المحيطة»، مضيفًا أن منصة «إدمودو» سجل بها 11 ونصف مليون طالب ومليون معلم و700 ألف ولي أمر، حتى الآن.