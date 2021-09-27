شركة صينية تطور لقاحا جديدا مضاد لمتغير دلتا بنسبة فعالية 79%

أعلنت شركة كلوفر الصينية للأدوية الحيوية عن تطوير لقاح جديد ضد كوفيد -19 الذي أثبت فعاليته بنسبة 67% و79% مضاد لمتغير دلتا وذلك في تجربة إكلينيكية واسعة النطاق أجريت مؤخرا.

وأضاف بيان لسفارة الصين بالقاهرة، أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 83.7% ضد الحالات المتوسطة إلي الشديدة في التجربة بينما أثبت فعاليته، على وجه الخصوص، بنسبة 83.7% ضد الحالات المتوسطة إلى الشديدة التي تسببها متغير دلتا، مؤكدا أن اللقاح كان فعالا بنسبة 100% للحيلولة دخول المريض المستشفى والحالات الشديدة الناجمة من كوفيد -19.

وأوضح البيان أن الشركة الصينية ستقدم بيانات التجربة للموافقة المشروطة إلى منظمة الصحة العالمية والجهات التنظيمية في الصين وأوروبا في الربع الرابع من هذا العام، مشيرا إلى أن التجربة الإكلينيكية ضمنت أكثر من 30 ألف من البالغين وكبار السن في 31 موقعا في خمس دول وهي الفلبين والبرازيل وكولومبيا وجنوب إفريقيا وبلجيكا.