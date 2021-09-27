 إصابة ولي عهد الأردن بفيروس كورونا.. وحجر احترازي للملك عبدالله وزوجته - بوابة الشروق
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إصابة ولي عهد الأردن بفيروس كورونا.. وحجر احترازي للملك عبدالله وزوجته

ملك الاردن
ملك الاردن

نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 5:55 م | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 5:55 م
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، عن إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وإخضاع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام.

وأفاد بيان للديوان الملكي أنه "بعد إجراء ولي العهد الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية.

وأضاف البيان: "ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدًا".

وتابع البيان أنه "وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، علماً أن نتائج فحوصاتهما كانت سلبية".

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