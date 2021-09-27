وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع تدريب العاملين على مهارات الحاسب الآلي

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في إطار الاهتمام المستمر بتنمية مهارات العاملين بالشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، نظمت مديرية الشباب والرياضة برنامجا تدريبيا للعاملين على مهارات الحاسب الآلي، وذلك بمعمل الحاسب الآلى بالمديرية.

وقد تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فاعليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي؛ حرصا على التزام العاملين وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من البرنامج، وكذلك للتاكد من توفير سبل الراحة للعاملين.

جاء تدريب العاملين على مهارات الحاسب الآلي لمساعدتهم بشكل كبير على إنجاز المهام المنوط لهم القيام بها ويساهم في تطوير المنظومة ورقمنة البيانات.