التشكيل الكامل لمجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استثناءً من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.



وبموجب الأوامر الملكية، تم إعادة تشكيل مجلس الوزراء ليصبح ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء، وعُيّن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية، والأمير عبدالله بن بندر وزيراً للحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان وزيراً للدفاع.



كما تم تعيين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير دولة، واستمرار الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، بالإضافة إلى تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير دولة، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزيراً للرياضة.



وشملت الأوامر الملكية إعادة تعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزيراً للثقافة، وصالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة، وعبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.



وتم تعيين وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل، ومطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة، ومساعد بن محمد العيبان وزير دولة، وإبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة، وتوفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.



وعُيّن عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى، وماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام، ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير دولة، وعبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة، وخالد بن عبد الرحمن العيسى وزير دولة، وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.



وتم تعيين ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية، وعبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وأحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة، وبندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وصالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.



كما تم تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة، وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار، وفيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وفهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة، ويوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.