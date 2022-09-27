 تفاصيل اكتشاف الدنمارك لـ3 مواضع تسريب في خطي نورد ستريم 1 و2 - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 4:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

تفاصيل اكتشاف الدنمارك لـ3 مواضع تسريب في خطي نورد ستريم 1 و2

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 4:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 4:20 م

اكتشفت السلطات الدنماركية 3 مواضع لتسرب الغاز في خطي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، وهما خطا أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وأعلنت السلطات المعنية بشؤون الطاقة في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف موضعي تسريب في "نورد ستريم 1" شمال شرقي جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق، وثالث في "نورد ستريم 2" جنوب شرقي الجزيرة.

وأضافت السلطات أن موضعي التسريب في "نورد ستريم 1" يقعان في المياه الدنماركية والسويدية على الترتيب، بينما يقع الموضع الثالث في المياه الدنماركية.

وأشارت إلى أن حدوث تسريب في خطوط أنابيب نقل الغاز أمر نادر، وهو ما استدعى رفع ما يعرف بمستوى الجاهزية في قطاع الغاز والكهرباء بالدنمارك، إلى اللون "البرتقالي"، وهو ثاني أعلى مستوى.

والخطان متوقفان عن العمل، مما يعني أن الحادث لن يؤثر على إمدادات الغاز لأوروبا.

واكتمل بناء خط "نورد ستريم 2"، ولكن لم يتم تشغيله بسبب غزو روسيا لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

ومؤخرا، أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم 1"، وأرجعت ذلك إلى أعمال صيانة قد لا تتم بسبب العقوبات الغربية على موسكو.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث، لكن مصادر أمنية ألمانية قالت لـ "د.ب.أ" اليوم، إن هناك مؤشرات على وقوع أعمال تخريبية.

وأضافت المصادر أن "دولة فاعلة وحدها" هي التي يمكنها القيام بمثل هذا التدخل بسبب تعقيداته التقنية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك