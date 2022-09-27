آشيانا أيرلاينز تعتزم زيادة عدد رحلاتها إلى اليابان

أعلنت شركة الطيران الكورية الجنوبية آشيانا أيرلاينز اليوم الثلاثاء اعتزامها زيادة عدد رحلاتها إلى اليابان اعتبارا من أواخر الشهر المقبل بعد قرار طوكيو تخفيف القيود على السفر التي تم فرضها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى قرار اليابان في الأسبوع الماضي اعتزامها رفع القيود المفروض على عدد القادمين إليها واستئناف السماح بدخول عدد من الجنسيات ومنها الكورية الجنوبية بدون تأشيرة اعتبارا من 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

تسمح اليابان حاليا بدخول المجموعات السياحية فقط وتشترط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعتزم شركة آشيانا وهي ثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى اليابان من 10 رحلات حاليا إلى 32 رحلة اعتبارا من 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل من مطار إنشيون في كوريا الجنوبية إلى مدن ناريتا وأوساكا وفوكوكا وناجويا.

وأشارت آشيانا إلى انها تدرس زيادة عدد الرحلات على خطوط يابانية أخرى، وفقا لظروف الطلب.