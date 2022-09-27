أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 615.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 615 مليونا و555 ألفا و422.



وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و538 ألفا و310 وفيات.



كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و253 مليونا و797 ألفا و161 جرعة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.