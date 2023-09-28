محافظ أسوان: نسعى لتذليل المعوقات للنهوض والارتقاء بصناعة السياحة

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع اللجنة العليا للسياحة بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد محمد الجهيني رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، وأيضًا الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، والدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي، بالإضافة إلى مسئولي الكيانات السياحية، ورؤساء المراكز والمدن، وعقب استماعه لمختلف المطالب والمقترحات والتحديات.

وأكد "عطية"، أهمية التدخل المباشر لجميع الجهات المعنية للعمل على تذليل المعوقات للنهوض والارتقاء بصناعة السياحة باعتبارها من القطاعات الحيوية والمهمة، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وخاصة في ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات جعلها تمثل براند عالمي.

وقال: "إننا حرصين على التوسع في إنشاء المنشآت الفندقية للوصول بالطاقة الفندقية لمتطلبات الحالية والقادمة، مع تطوير الفنادق التاريخية منها، ونعمل دائمًا لجذب الفرص الاستثمارية في المجال السياحي، وخاصة في مدينتي أسوان وأبو سمبل السياحية، وهو الذى يتواكب مع ترشيح أسوان لتكون عاصمة للسياحة العربية على مستوى الوطن العربي لعام 2024، بعد استيفاء وتحقيق جميع المعايير والاشتراطات المرجعية التي اعتمدتها المنظمة العربية للسياحة".

وأوضح محافظ أسوان، أن استراتيجية محافظة أسوان للسياحة المستدامة ترتكز على تحقيق استدامة النشاط السياحي والأثري وزيادة فاعلية أثارهما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك بتعظيم العائد منهما من خلال تهيئة البيئة المؤسسية المتواكبة والداعمة، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وتطوير البنيه التحتية.

كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهوية البصرية الذى أطلقه الرئيس السيسي في احتفالية أسبوع الصعيد عام 2021، وجاري العمل في المرحلة الثانية بباقي المدن السياحية، مع الرقابة الدائمة والمستمرة على كل المنشآت السياحية وعمل شمندورات فوسفورية لتأمين المجرى الملاحي للبواخر السياحية بالنيل، وعقد دورات تنمية بشرية وبناء القدرات للعاملين بالسياحة بدءًا من سائقي الحنطور، وانتهاءاك بالمرشد السياحي، والتعاون التام مع وزارة السياحة والأثار لفتح مقاصد سياحية وأثرية جديدة، ومنشآت فندقية صديقة للبيئة، والتوسع لنشر ثقافة الزراعات العضوية.

وشهد الاجتماع عرض الإنجازات المباشرة وغير المباشرة بقطاع السياحة، وكذا مشروع التطوير والتجميل الشامل، والهوية البصرية، والفرص الاستثمارية السياحية، والخطة الاستراتيجية للمحافظة 2020/2025، والتي تنبثق من الخطة الاستراتيجية للدولة رؤية مصر 2030، مع مناقشة الربط السياحي لأسوان ببعض المحافظات السياحية كالبحر الأحمر.