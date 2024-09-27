أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لتفاوض متكافئ

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الاجتماع الوزاري الذي ناقش "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كلمته، تناول أبو الغيط ثلاث نقاط رئيسية، أولها ضرورة العمل بشكل فعّال وعملي لتنفيذ حل الدولتين من خلال تقويض الاحتلال، والامتناع عن مساعدته عبر فرض عقوبات على الاستيطان ورموزه ومقاطعة منتجاته. كما أكد على أهمية دعم المساعي الفلسطينية لإقامة الدولة.

وأشار إلى ضرورة زيادة وتيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يسهل التفاوض البناء بين دولتين قائمتين.

كما أوضح أبو الغيط أن السبيل الوحيد لتوسيع رقعة السلام والاعتراف والعلاقات الطبيعية، وصون اتفاقيات السلام القائمة، يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي ختام كلمته، حذر أبو الغيط من أن المنطقة ستظل تعاني من انعدام الاستقرار وغياب الأمن، إذا لم يتم التحرك فوراً وبعزم حقيقي لتغيير الواقع الذي أدى إلى الوضع المأساوي والخطير الذي نعيشه اليوم.