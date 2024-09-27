أعلنت وزارة النقل في العراق، تعليق رحلات الخطوط الجوية من وإلى بيروت.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الجمعة، إنه تم تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية من وإلى بيروت حتى إشعار آخر، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة المسافرين وتماشيًا مع التوترات المستمرة والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وتابعت الوزارة: «ستتابع الشركة عن كثب التطورات ، مع الإعلان عن أي تحديثات جديدة بشأن استئناف الرحلات في الوقت المناسب».

ويكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته وعدوانه على لبنان، بذريعة القضاء على التهديدات التي يشكلها حزب الله وإعادة المستوطنين لمناطق شمال إسرائيل.

ودخل هذا التصعيد، ما تبدو أنها مرحلة جديدة بغارات جوية شنها جيش الاحتلال مساء الجمعة، وقال إنها استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نجاح عملية الاغتيال فيما لم يعلن حزب الله شيئًا رسميًّا في هذا الإطار.