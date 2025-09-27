سلوت بعد خسارة ليفربول: كنا نستحق نصف دقيقة إضافية أمام كريستال بالاس

وجه أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، اللوم على حكم مباراة فريقه ضد كريستال بالاس في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى ليفربول هزيمة من كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم خارج أراضي الريدز.

وقال سلوت في تصريحات لسكاي سبورتس: "الشوط الأول كان صعبا للغاية، كريستال بالاس لعب بطريقة جيدة واستحق التقدم وكنا محظوظين أن النتيجة لم تكن أكثر من ذلك".

وأضاف: "في الشوط الثاني كنا أفضل، لكن استغرقنا وقتا للتسجيل، سجلنا قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة".

وتابع: "الكرات الثابتة كانت أحد نقاط القوة لنا الموسم الماضي، والآن استقبلنا هدفين من نيوكاسل وهدفين من كريستال بالاس، لكن هذا الدوري يعتمد أكثر فأكثر على الكرات الثابتة".

وأنهى حديثه "ليس من المثالي أبدا أن تستقبل هدفا في الوقت الإضافي، لكن كان هناك تبديل، لذلك نصف دقيقة إضافية كانت منطقية، عليّ أن أراجع متى سجل بالاس بالضبط، لكن كان علينا أن ندافع بشكل أفضل في رمية التماس".