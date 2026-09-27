أستاذ جراحة: احتمالية تحول زوائد القولون الجينية بالشباب لأورام خبيثة تصل لـ 100% إذا تُركت دون استئصال

حذر الدكتور أحمد فرج، أستاذ الجراحة العامة بالقصر العيني، من التهاون مع عرض النزيف الشرجي أو التعامل معه باعتباره مجرد إصابة شائعة بالبواسير، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ"الزوائد الطبيعية" في القولون.

وأوضح "فرج"، خلال لقاء ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، مع الإعلامي نافع التراس، مساء السبت، أن ظهور الزوائد أو اللحميات القولونية يُعد بمثابة مرحلة ما قبل الورم وعلامة تحذيرية مبكرة تستوجب التدخل الفوري، مشيرًا إلى أن تطبيق بروتوكولات الفحص المبكر يقلل من معدلات إصابات أورام القولون بنسبة تصل إلى 40% على مستوى العالم.

وعن الانطباعات الخاطئة حول التعايش مع زوائد القولون، أكد أن الزوائد الجينية أو المتوارثة التي تظهر في مرحلة الشباب بين سن 10 و20 عامًا تُصنف كحالات شديدة الخطورة، حيث ترتفع احتمالية تحولها إلى أورام خبيثة بنسبة تقارب 100% إذا تُركت دون استئصال.

وأشار إلى حزمة من الضوابط الطبية، أبرزها إخضاع أي مريض يعاني من نزيف شرجي فوق سن الـ 40 للفحص بالمنظار للتأكد من خلو القولون من الأورام، مع تخفيض سن الفحص في مصر إلى 20 عاما في الحالات المشتبه بها نظرًا لزيادة معدلات الإصابة في الأعمار الشابة، فضلًا عن وجوب كوي واستئصال جميع الزوائد واللحميات القولونية فور اكتشافها بالمنظار، وإرسالها للتحليل المعملي للوقوف على طبيعتها سواء كانت التهابية أو حميدة أو قابلة للتحول السرطاني.

وحول بروتوكولات المتابعة بعد استئصال الزوائد، أوضح أن المريض يحتاج لإعادة الفحص بالمنظار بعد مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر أو سنة، وفقًا لعدد ونوعية الزوائد المُستأصلة، مشيرًا إلى البديل الوقائي الذكي وغير الجراحي للمتابعة الدورية، والمتمثل في إجراء تحليل الدم الخفي في البراز، موضحًا أنه في حال جاءت نتيجة التحليل سلبي، لا يحتاج المريض لإجراء منظار طبقي مُجهد، أما في حال جاءت النتيجة إيجابي، يُصبح إجراء المنظار أمرًا حتميًا لاكتشاف أي تجدد للزوائد واستئصالها مبكرًا.

وشدد على الأهمية الاقتصادية والطبية لمفهوم الطب الوقائي والمبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، مشيرًا إلى أن تكلفة علاج الحالة الواحدة من أورام القولون المتقدمة باستخدام العلاج الكيماوي والإشعاعي والوجه قد تصل إلى مليون أو مليوني جنيه تُنفقها الدولة والمؤسسات الصحية.

وأكد أن توجيه هذه المبالغ الضخمة نحو الفحوصات المبكرة وتحاليل الدم الخفي بالبراز للمواطنين يقي آلاف المرضى من مخاطر الأورام الخبيثة، مُثمنًا جهود الدولة في توسيع مظلة القوافل الطبية وعربات الكشف المبكر لتشمل أورام القولون إلى جانب سرطان الثدي والأمراض المزمنة.

