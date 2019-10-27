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العراق تؤكد مقتل البغدادي.. وتروي تفاصيل جديدة عن العملية

نور رشوان
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:05 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:06 م


أكدت وكالة الأنباء العراقية، نقلًا عن مصدر استخباراتي رفيع، صباح الأحد، خبر مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وعدد من قيادات التنظيم، في إدلب السورية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، فقد أسفرت العملية الأمريكية أيضًا عن مقتل المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش غزوان الراوي.

وأوضحت أن قيادات التنظيم الإرهابي ومعاونيهم وأعضاء ما يُعرف بمجلس شوى التنظيم، في حالة صدمة وتبادل للاتهامات وانقسام بينهم.

وأضافت نقلًا عن مصادر أمريكية، أن واشنطن قررت الإسراع في تنفيذ عملية قتل أبو بكر البغدادي؛ خشية فقدان أثره.

وأعلنت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، صباح الأحد، مقتل أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية أمريكية على مخبأه في بلدة باريشا السورية.

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