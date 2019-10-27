قوات سوريا الديمقراطية تعلن استهداف المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

قال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، إنه "استمرارًا للعمليات السابقة، تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي، والمتحدث باسم تنظيم داعش".

وأضاف خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أنه تم استهداف أبو الحسن المهاجر في قرية البيضة بالقرب من جرابلس".

وأوضح أن هذا الاستهداف، جاء بعد التنسيق المباشر بين استخبارات قوات سوريا الديمقرطية، والجيش الأمريكي، ضمن عمليات ملاحقة تنظيم داعش.

أفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم، بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة له، اليوم الأحد، خبر مقتل البغدادي، قائلًا إن الولايات المتحدة استطاعت القضاء على أكبر إرهابي في العالم، بعد أن كان يصيح ويتألم.