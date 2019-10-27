رئيس الوزراء السوداني: ملتزمون بتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك - خلال لقائه اليوم الأحد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد - التزام بلاده بتعزيز آفاق التعاون مع الأمم المتحدة.

وجرى - خلال اللقاء - استعرض أولويات حكومة " الفترة الانتقالية " خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المسئولة الأممية - في تصريح للصحفيين - إن اللقاء تطرق إلى بحث أولويات الحكومة الانتقالية في السودان، مؤكدةً دعم المنظمة الدولية لهذه الأولويات.

وأضافت أن زيارتها إلى السودان ستستغرق يومين، تلتقي خلالها عددًا من المسؤولين بالحكومة ، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وقيادات نسوية في الحكومة، لافتةً إلى أنها ستقوم بزيارة إقليم "دارفور" غربي السودان - للوقوف على مجمل الأوضاع بالمنطقة.