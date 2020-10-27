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غداً.. أتيليه الإسكندرية يحتفي بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد

أتيلية الإسكندرية
أتيلية الإسكندرية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 1:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 1:44 ص

ينظم أتيليه الإسكندرية (جماعة الكتاب والفنانين)، برئاسة الدكتور محمد رفيق، أمسية ثقافية وفنية، بعد غد الأربعاء، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وذلك بمقر الأتيليه وسط الإسكندرية.
تقام الأمسية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، وتتضمن عرضًا للفيلم التسجيلي "جيوش الشمس"، إخراج شادي عبد السلام، والذي تدور أحداثه حول مراحل الجيش المصري، الملقب بجيوش الشمس، وجميع مراحل الحرب بداية من العبور العظيم للدبابات على الكباري والجسور العائمة واقتحام خط بارليف ورفع العلم على سيناء وصور الخنادق والمدافع ودبابات العدو التي تم تدميرها، مع الاستعانة بلقطات توضيحية لعناوين الصحف العالمية وتعليقاتها على الحرب.
كما تتضمن الأمسية عرضًا لفيلم "صائد الدبابات"، إخراج خيري بشارة، وتدور أحداثه حول قصة البطل محمد عبد العاطي، وهو مجند من الشرقية استطاع تدمير 23 دبابة إسرائيلية في حرب أكتوبر.

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