لوكاشينكو: بيلاروسيا تواجه تهديدات إرهابية

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت تواجه تهديدات إرهابية، في إشارة إلى تنامي الراديكالية في تصرفات المحتجين المعارضين.

وأضاف لوكاشينكو - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "كيف يمكننا وصف تصرفات أولئك الذين جاءوا إلى سكة حديد للشروع في تعطيل أجهزة أوتوماتيكية والإخلال بدائرة القضبان الكهربائية، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى كوارث كبرى ومقتل أعداد كبيرة من الناس؟ إنها أعمال إرهابية الطابع تقوم بها مجموعات إجرامية منظمة".

وتابع لوكاشينكو قائلا: إن من واجب السلطة أن ترد على "تخطي الخطوط الحمراء"، مضيفا: "لم نعد نواجه حربا إعلامية بل هي حرب إرهابية في بعض المسارات، وعلينا وقف ذلك".