متحدث البترول: سعر خام برنت في ارتفاع مستمر

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والطاقة المتجددة، إن سعر خام برنت في ارتفاع مستمر، مشيرًا إلى أن الارتفاع يرجع إلى الطلب المتزايد على منتجات البترول والغاز الطبيعي بعد عودة النشاط الاقتصادي للعديد من الدول.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المحدد الأساسي لأسعار البترول تتعلق بالعرض والطلب، منوهًا إلى أن زيادة الطلب على البترول تؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن الوصول لسعر متوازن في الأسواق يتطلب التوازن بين أطراف السوق الثلاثة دول مجموعة «أوبك» و«أوبك +»، والدول المصدرة والمستوردة، وشركات البترول العالمية، قائلًا إن تدني الأسعار يجعل الشركات العالمية تحجم عن الاستثمار في مجال الاستكشاف؛ لأن العائدات ضعيفة.

وعن موعد ضخ الغاز المصري إلى لبنان، ذكر متحدث البترول إلى أن الموضوع قيد الدراسة، موضحًا أن الفرق تتابع الفنيات الخاصة بالخطوط، إضافة إلى أن مسؤولي الشركة القابضة للغاز ووزارة البترول والطاقة اللبنانية يدرسون كل أوجه اتفاقيات توريد الغاز والكميات المطلوبة.

ولفت إلى دراسة الكميات المرسلة إلى لبنان مع مختصين لمعرفة طاقة الخط وإمكانيات الوصول، وبحث أمور فنية وتجارية واقتصادية لأن الأمر يتطلب وجود اتفاقيات ملزمة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات بتقديم كل الدعم للأشقاء اللبنانيين للخروج من أزمة الطاقة الشديدة التي تؤثر على المواطن اللبناني.