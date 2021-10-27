ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية، بالإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وكلاهما مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات المرورية، والمستندات الحكومية، وتقليد واصطناع الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهم، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وأمكن ضبطهما، وعُثر بمحل إقامتهما على عدد كبير من الأختام لشعار الجمهورية، ولبعض الوزارات والجهات الحكومية، وعدد كبير من الأكلاشيهات، وعدد من المستندات الحكومية والمحررات المرورية المزورة المنسوب صدورها لجهات مختلفة، وشهادات دراسية جامعية، وإيصالات سحب رخص، وبطاقات ضريبية، وتوكيلات رسمية، وعدد من الخطابات المختلفة، وجهاز كمبيوتر "لاب توب" وماكينتي طباعة وتغليف.

وبفحص جهاز الكمبيوتر، تبين احتوائه على نماذج من شهادتين منسوبتين لإحدى الجامعات الحكومية، و3 رخص تسيير لسيارات "مُحددة"، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.