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فيديو.. الأرصاد: رعد وبرق وأمطار على تلك المناطق اليوم

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 2:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 2:54 ص

قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري تشهد فرص الأمطار خفيفة اليوم، موضحًا أن الأمطار على السواحل الشمالية الغربية تضم مناطق مطروح والسلوم والضبعة، والوجه البحري تضم رشيد وبلطيم والبحيرة والغربية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بمسة وهبة عبر فضائية «المحور»، أن تلك المناطق قد تشهد رعدًا وبرقًا بصورة غير كبيرة مصحوبة بأمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لافتًا إلى أنها مستمرة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وذكر أن فرص الأمطار قد تمتد إلى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل، متابعًا: «طبقًا لتغيرات الخرائط فإن فترة الخريف تشهد تقلبات وتغيرات كثيرة وسريعة نتيجة لتوزيعات الضغط».

وأشار مدير التحاليل بالأرصاد، إلى تكون شبورة مائية غير كثيفة خلال ساعات الليل المتأخرة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية حتى السابعة صباحًا، مؤكدًا أنها غير مؤثرة على حركة الطرق.

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