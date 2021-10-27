الزمالك: لن نجدد عقد بنشرقي بشروط هزلية

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قال حسام المندوه عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، إن التأخر في تجديد عقد أشرف بنشرقي، مهاجم الفريق، لمراعاة مصالح القلعة البيضاء.

قال المندوه في تصريحات تليفزيونية "الأمور تسير بشكل جيد من طرف النادي واللاعب، وكل يوم هناك خطوة للأمام".

أضاف "التأخير لوضع ضمانات حقيقية لتواجد اللاعب مع النادي، وليس شروط هزلية ثم يتم إلقاء اللوم علينا بعد ذلك".

تابع "إذا كنا شعبية جماهيرية لتم التجديد بأي طريقة، هذا خطأ حتى لا نورط الإدارة الجديدة بل يجب وضع شروط مناسبة للزمالك، تضمن الاستقرار للنادي، وليس وضع شرط جزائي ضعيف".

وشدد حسام المندوه في ختام تصريحاته "التأخر لصالح الزمالك، وضمان حقوق النادي".