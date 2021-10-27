التعليم: كل الكتب وصلت للمدارس والتأخير في الرياضيات والعلوم

أكدت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، أن مشكلة أولياء الأمور مع مناهج الصف الرابع الابتدائي هو تدريس 13 مادة، مشيرة إلى أن شكاوى الأهالي على وجه الخصوص تنحصر في ماديتي العلوم والدراسات مع العلم أن تدريسهم بدأ من الصف الأول الابتدائي.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان على قناة «القاهرة الناس»، أن مادة تكنولوجيا المعلومات تُدرس من بداية الصف الأول الابتدائي كمادة نشاط.

وردت الدكتورة نوال شلبي، على سبب تأخر تسليم بعض الكتب المدرسية، قائلة: «الكتب كلها وصلت المدارس لطلاب سنة رابعة ابتدائي وغيرها، والكتابين المتأخرين فقط هما الرياضيات والعلوم».