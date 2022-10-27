أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، ماراثون للمشي بمشاركة 500 فتاة من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، والمستفيدات من مشروع "الرياضة من أجل التنمية"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالإدارة العامة القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونسيف، ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء؛ بهدف تشجيع الشباب على ممارسة رياضة المشي، وذلك وسط تأمين من الشرطة وتواجد سيارات الإسعاف.

وانطلق الماراثون من أمام ملعب حربي مبارك بمدينة طور سيناء، مرورًا بوسط المدينة وانتهى عند استاد طور سيناء الرياضي، بحضور محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسامية عيد منسق المشروع بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبدالعزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة، وسهير صديق سكرتير رئيس مدينة الطور.

وتضمنت فعاليات الماراثون، عدد من المسابقات، والألعاب الرياضية، وتوزيع الجوائز على الفائزات.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الماراثون يعد أحد صور نشر الثقافة الرياضة للجميع؛ وتقديرًا لجهود الدولة في الاستعداد لمؤتمر المناخ، وتقديم أجيال قادرة على تحمل المسئولية.

وأوضح أن مشروع "الرياضة من أجل التنمية" يستهدف 3 فتاة بكل محافظة بدعم من منظمة اليونسيف، وفي إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر، وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج سبع مراكز على مستوى محافظة جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة سامية عيد منسق المشروع بوزارة الشباب و الرياضة، إن الماراثون يهدف إلى رفع الوعي بضرورة الحفاظ على المناخ لدى المشاركات، خاصة أن مشروع "لياقتي مهاراتي" يستهدف الاهتمام بالمهارات الحياتية لدى الفتيات بدعم من منظمة اليونيسيف.

وأوضح أحمد عبدالعزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، أنه جرى إطلاق الماراثون في إطار دعم قمة المناخ؛ لكون المشاركات في الماراثون رفعوا شعارات تدعوا للحفاظ على المناخ من التلوث.

وأكد أن الماراثون رمز لتوعية الفتيات والشباب بضرورة الحفاظ على المناخ، ومنع التلوث الذي يؤدي لتغيرات مناخية تنعكس على الأرض بمشاكل بيئية كثيرة.