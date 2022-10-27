إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي تحدث في المؤتمر الاقتصادي بكل مكاشفة ومصارحة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الحوارات والنقاشات التي شهدتها فاعليات المؤتمر الاقتصادي على مدار الأيام الماضية كانت على درجة كبيرة من المسؤولية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث باستفاضة عن قضايا تستدعي لمكاشفة والمصارحة في خطابين مطولين.

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن المشاكل الاقتصادية مطروحة طول الوقت ولكن السياسة هي المحرك الأساسي لكل ما يحدث في الواقع وهي من تختار الحلول الاقتصادية المناسبة من منظور سياسي، قائلا: الأزمة الاقتصادية واضحة للغاية ولا تحتاج لتوصيف أو تشخيص، وهناك حكومة تدير الأزمة وتعالجها أو تطلب حلولًا ومعالجات من الخبراء والمتخصصين، في الأزمة الاقتصادية الحالية نحن امام حكومة تطرح حولًا وتطلب حلولًا"

وعن دعوات التظاهر، قال: "الدعوات للخروج في 11 نوفمبر التي أطلقها رموز الإسلام السياسي؛ في ظاهرها دعوة للتظاهر وفي باطنها دعوة للتخريب والفوضى والانفلات، ودعاة التخريب لا يريدون سوى الفوضى والانفلات من خلال استنهاض المصريين للنزول للشوارع".