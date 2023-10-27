رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل نائب رئيس جامعة شيكاغو الأمريكية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا راشد نائب رئيس جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تطوير سبل التعاون الأكاديمي بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والدكتور سامح شحاتة مسئول مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية.

وخلال اللقاء أمس الخميس، رحب الدكتور قنصوة بالحضور، مؤكدا حرص جامعة الإسكندرية على توطيد التعاون مع الجامعات الأمريكية فى المجالات العلمية المختلفة، مشيرا إلى العلاقات الممتدة والدرجات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات الأمريكية مثل جامعات فيرجينيا تك، وألاباما، ولويفل.

ولفت إلى استراتيجية الجامعة نحو إنشاء العديد من الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف المرتفع من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وتخريج جيل قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، معربا عن تطلعه لزيادة هذا التعاون فى مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشادت الدكتورة دينا راشد نائب رئيس جامعة شيكاغو الأمريكية بالمستوى المتميز لطلاب وخريجي جامعة الإسكندرية، مؤكدة حرص جامعة شيكاغو على تطوير التعاون المشترك مع جامعة الإسكندرية فى مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة فى مختلف التخصصات الأكاديمية.