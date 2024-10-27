الرئيس الجزائري: تشاركنا مع مصر في الدفاع عن مقومات الأمة العربية

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن علاقات بلاده مع مصر أخوية وقوية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الأحد، أن هذه العلاقات بُنيت على أسس قوية في النضال المشترك للبلدين منذ أكثر من 70.

وأشار إلى أن البلدين تشاركا سويًّا في الدفاع عن مقومات الأمة العربية، لافتا إلى حلول الذكرى السنوية الـ70 للثورة الجزائرية، حيث وجه الشكر لمصر قيادة وشعبا على المساهمة في تلك الثورة.

واستقبل الرئيس السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.