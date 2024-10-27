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اصطدمت صباح اليوم الأحد، شاحنة بمحطة حافلات شمال تل أبيب، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصًا، بينهم 5 حالتهم خطرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن «مواطنين» إسرائيليين هم من أطلقوا النار على سائق الشاحنة فأردوه قتيلًا.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن سائق الشاحنة منفذ عملية الدهس قرب قاعدة غليلوت من عرب 48 ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن «سائق الشاحنة من مدينة قلنسوة الواقعة داخل الخط الأخضر وسط إسرائيل».

وبحسب الإعلام العبري، صدمت الشاحنة صباح اليوم، عدة أشخاص كانوا يقفون قرب محطة للحافلات عند مفترق غليلوت قرب مقر الموساد شمال تل أبيب.

ونوه أن الحادثة، التي تتعامل معها الشرطة على أنها «هجوم ذو خلفية قومية»، استهدفت عددا من الموظفين في طريقهم إلى قواعد عسكرية.

ونقلت «يديعوت أحرنوت» عن الرئيس التنفيذي لهيئة الإسعاف الإسرائيلي، أن الحادث أسفر عن إصابة 37 شخصًا، بينهم 5 في حالة خطرة.

وأشارت الهيئة إلى «إجلاء 16 مصابًا من موقع الحادث»، لافتة إلى أن «فرق الإطفاء والإنقاذ مستمرة في إنقاذ المصابين والمحاصرين».