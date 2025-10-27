محافظ أسوان يشارك في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ بالإمارات لتعزيز الحوكمة الحضرية والاستدامة

شارك اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في قمة "مدن آسيا والمحيط الهادئ" بدولة الإمارات، حيث حضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعلان دبي حول مستقبل الحوكمة الحضرية، والذي انعقد بمدينة إكسبو دبي في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وشارك في المؤتمر أكثر من 150 عمدة و350 ممثلًا لمدن من مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ، ضمن فعاليات القمة الخامسة عشرة لمدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات لعام 2025. كما حضر المؤتمر الدكتور إيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة.

وقد شهدت الجلسة استعراض أهم محاور إعلان دبي، والتي تركز على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في إدارة المدن، وبناء حوكمة حضرية شاملة ومستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم التحول الرقمي لتحقيق مدن أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد محافظ أسوان أن مشاركة المحافظة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات الدولية وتبني نماذج الإدارة الحضرية الذكية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة الحضرية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وكشف المحافظ أن إعلان دبي يمثل خارطة طريق جديدة نحو نموذج متوازن للحوكمة الحضرية يجمع بين الابتكار والشمولية والاستدامة طويلة الأمد، مؤكدًا التزام أسوان بدعم المبادئ الواردة في الإعلان، والاستفادة من التجارب الناجحة المطروحة في المؤتمر، ضمن رؤية المحافظة المستقبلية، سواء في مشروعات التطوير، أو دعم البنية التحتية والخدمات التي تجعلها أكثر جاهزية لقطاعات السياحة والاستثمار، وكذلك لاستضافة المؤتمرات والمنتديات والأحداث العالمية والمحلية.





