الصحة العالمية: 157 وفاة بحمى الضنك والدفتيريا شمالي اليمن

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أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الخميس، رصد 80 وفاة بمرض الدفتيريا، و77 حالة وفاة بحمى الضنك شمالي اليمن، خلال قرابة عشرة أشهر.

وأفادت المنظمة الأممية في تقرير لها حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه بأنها " رصدت 1147 حالة يشتبه إصابتها بمرض الدفتيريا في محافظات شمالي اليمن".

وأشار التقرير إلى أنه" تم تسجيل 80 حالة وفاة مرتبطة بالدفتيريا، منذ مطلع العام الجاري حتى 25 أكتوبر".

وأضاف " تم رصد خلال الفترة ذاتها 41 ألفا و465 حالة يشتبه إصابتها بمرض حمى الضنك في هذه المحافظات، بما في ذلك 77 حالة وفاة مرتبطة بالمرض".