أصيب سكان مدينة تريلبورج السويدية التي تقع على الساحل الجنوبي للبلاد بالذهول والذعر؛ بعد مشاهدتهم لون السماء فوق منازلهم يتحول إلى اللون الأرجواني الساطع في الليل.

وحسب موقع "LADbible" الإنجليزي، فإن اللون ليس نوعاً من الشفق القطبي، لكنه في الواقع بسبب مزرعة طماطم قريبة من المدينة!

نعم.. فاللون الذي غطى سماء المدينة كان ناتجاً عن نظام إضاءة موفر للطاقة تم تركيبه في إحدى مزارع الطماطم في البلاد.

إذ أكد أصحاب المزرعة بأن الضوء مفيد لنمو النباتات، حيث يُقال أن النظام الجديد يساعد الطماطم على النمو لفترة أطول.

لكن سكان المدينة يقولون إن الأضواء تسطع في منازلهم وتزعجهم في الليل.

وحسب ما أشار إليه الموقع الإنجليزي، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع السكان، بأنه اعتبارًا من 6 نوفمبر الحالي، بدأ المشغلون في إطفاء الأنوار بين الساعة 5 مساءً و 11 مساءً، وذلك بعد خلافات مع السكان.

لكن أصحاب المزرعة رأوا أن إطفاء الأنوار سيؤثر على إنتاجهم "على الرغم من أن هذا سيكون خطوة إلى الوراء بالنسبة لنا. لم يكن من المفترض أن يغضب الناس. أردنا فقط توفير الكهرباء وزيادة النمو."