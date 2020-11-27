وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في ظل القطيعة مع إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وشدد المالكي خلال مشاركته في اجتماع حوار المتوسط عبر الإنترنت، على أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة "لكي تتحمل مسؤولياتها حيال القضية الفلسطينية، وتغيير العديد من السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب من القضية الفلسطينية".

وأعرب عن جاهزية فلسطين للتعاطي مع أية مؤشرات إيجابية تصلها من الإدارة الأمريكية الجديدة حتى قبل دخولها البيت الأبيض في منتصف شهر يناير من العام المقبل.

وناقش المالكي خلال الاجتماع استعداد دولة فلسطين للعودة للمفاوضات دون شروط مسبقة ضمن قرارات الشرعية الدولية.

وأشار بهذا الصدد إلى مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل مرجعية متعددة الأطراف لتوفير المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات وفق المرجعيات الدولية.

وأبرز وزير الخارجية الفلسطيني تشجيع دول الاتحاد الأوروبي واستعدادها للانخراط الإيجابي في المفاوضات السلمية والتزام هذه الدول بحل الدولتين.