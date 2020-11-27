إغلاق شامل للضفة الغربية ضمن تدابير مكافحة كورونا

بدأ اليوم الجمعة سريان إغلاق شامل في محافظات الضفة الغربية ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد في إجراء هو الأول منذ عدة أشهر.



وانتشرت عناصر الأجهزة الأمنية في المحافظات للعمل على تطبيق سريان الإغلاق الشامل وحظر التجول للحد الذي سيستمر لمدة يومين بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني.



وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، أن اللجوء للإغلاق الشامل جاء ضمن خطة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا الذي سجل أعلى معدلات إصابة بين المواطنين خلال الأسبوع الحالي.



وأوضح نمر أن الإغلاق سيشمل كافة مناحي الحياة باستثناء المخابز والصيدليات، وسيتم منع الحركة في الشوارع إلا للضرورة القصوى، بحيث سيتم تسيير دوريات مشتركة للأجهزة الأمنية في شوارع المدن، إضافة إلى وضع حواجز على مداخل بعض المدن.



وسجلت الأراضي الفلسطينية يوم أمس 18 حالة وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور العدوى في آذار/مارس الماضي. وبذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 767 حالة وأكثر من 91 ألف إصابة.



من جهة أخرى أعادت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح مع قطاع غزة بعد عمله استثنائيا لمدة ثلاثة أيام للسفر في الاتجاهين.



وذكرت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة في بيان أن 2696 مسافرا غادروا خلال أيام عمل المعبر فيما عاد 829 آخرين إلى القطاع.



وكانت هذه هي المرة السادسة التي يتم فيها فتح معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على الخارج، بشكل استثنائي منذ آذار/مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.