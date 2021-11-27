التعادل السلبي يخيم على مباراة الباطن والحزم في الدوري السعودي

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين الباطن وضيفه الحزم، اليوم السبت، في الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت أيضا فوز الاتفاق على الفيصلي 1 / صفر.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الباطن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز الاتفاق على الفيصلي بهدف نظيف سجله نعيم السليتي في الدقيقة 50.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد الفيصلي عند 15 نقطة في المركز العاشر.