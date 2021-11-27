تداول 131 شاحنة و1820 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت مواني البحر الأحمر اليوم السبت تداول 1820 طن بضائع عامة ومتنوعة و131 شاحنة و 14 سيارة و 2357 طنا.

جاء ذلك في بيان لهيئة مواني البحر الأحمر .. حيث شملت حركة الصادرات 1319 طن بضائع عامة و 65 شاحنة وسيارة ملاكي وشملت حركة الواردات 501 طن بضائع عامة و58 شاحنة و13 سيارة و 2357 طنا قادما من الهند ويتواجد 8 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الرياض بحمولة 8 شاحنات و13 سيارة ملاكي والسفينة ANKA SKY بحمولة 2357 طن قار أقطاب قادمة من الهند وتم مغادرة السفينة LAVRIO فارغة.

كما شهد ميناء نويبع وصول ومغادرة السفينة عمان والسفينة سيناء حيث تم استقبال 58 شاحنة بحمولة 501 طن وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1319 طنا وسيارة ملاكي.