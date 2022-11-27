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أردوغان: العلاقات مع سوريا يمكن أن تعود لنصابها

وكالات:
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 9:45 م | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 9:45 م

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إمكانية عود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، مشيرا إلى أنه ليست هناك خصومة دائمة في السياسة.

وقال أردوغان، في تصريحات أوردها حساب قناة العربية على "تويتر" أن لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطر استمر نحو 45 دقيقة، مضيفا: "قررنا حل القضايا الثنائية من خلال اجتماعات الوزراء".

وأضاف: "كما دخلت علاقاتنا مع مصر طريق التحسن يمكن أن يحصل ذلك في علاقاتنا بسوريا فلا مكان للقطيعة في السياسة".

وتابع: "أعتقد أن تطورات إيجابية ستحصل مع مصر"، ومضى قائلا: علاقات شعبي تركيا ومصر قوية جدا وعلينا أن لا نخسرها لصالح الآخرين".

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، قد صرح في بيان الأسبوع الماضي أن الرئيس السيسي تصافح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، حيث تم التأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي.

وأضاف البيان أنه "قد تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".

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