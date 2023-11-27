مصدر بالتموين: طرح الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية بجنيه يخلق المنافسة مع نظيره السياحي

طرح الخبز المدعم بالسعر الحر لغير المقيدين على البطاقات التموينية

شعبة المخابز: مشروع قديم تم إرجاؤه.. وآلية التنفيذ تعتمد على شراء كارت ذكي مسبوق الدفع من البريد



قال مصدر مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن قرار طرح الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية لن يؤثر على عدد الأرغفة المسموح بها يوميا للأفراد المستفيدين من الدعم، مشددًا على أن الوزارة لا تنوى تحقيق أى مكاسب مادية من هذا القرار، ولكن تستهدف زيادة توفير الخبز للمواطنين بالسعر الحر، وخاصة أنه سيتم بيع الخبز البلدى بسعر أقل من الخبز «السياحى» فى الأسواق مما سيخلق حالة من المنافسة.



وأشار المصدر لـ«الشروق»، إلى صعوبة رفع الدعم التموينى المقدر بنحو 50 جنيها فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لا سيما مع زيادة الدعم على الكهرباء والبترول، قائلا: «فاتورة الدعم تزداد بوتيرة غير مسبوقة؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار والاعتماد على الاستيراد»، لافتا إلى أنه وصل إجمالى دعم منظومة التموين إلى 127 مليار جنيه، منهم 91 مليار جنيه للخبز، والدعم التموينى 36 مليار جنيه فى هيئة سلع ومنتجات.



ومن جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عبدالله غراب، إنه ليس لديه أى علم بتصريحات الوزير التى أدلى بها، مشيرًا إلى أن طرح الخبز المدعم بالسعر الحر لغير المقيدين على البطاقات التموينية كان مشروعًا قديمًا ولكن تم إرجاؤه لأجل غير مسمى، رافضا الإفصاح عن أسباب التأجيل.



وأضاف لـ«الشروق»، أن آلية تنفيذ هذا المشروع تعتمد على إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع بفئات مختلفة، بحيث يستطيع أى مواطن غير مسجل على البطاقة التموينية شراءه من مكاتب البريد وفقا لاحتياجاته من الخبز، على أن يتوجه بعد ذلك إلى المخابز البلدية التى ترغب فى طرح الخبز الحر بالتكلفة الفعلية، بجانب أيضا استمرار طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة فى الأسعار، والتى تقدر بقيمة جنيه واحد للرغيف.



ومن جانب آخر، كشفت «الشروق» خلال جولة تفقدية عن قيام عدد من المخابز ببيع رغيف الخبز المدعم بسعر 90 قرشا لغير المستفيدين من منظومة الدعم التموينى. وحصلت على عدد 18 رغيفا بسعر 15 جنيها، وبسؤال أحد العاملين فى المخبز أجاب: «أى فرد ليس لديه بطاقة تموينية يمكنه شراء الخبز بالسعر الحر، وهناك مخابز تطبق هذا الأمر وأخرى لا»، لافتا إلى أن ذلك لم يؤثر على صرف حصص الخبز للمقيدين على بطاقات التموين.



وفى وقت سابق، أشار وزير التموين على المصيلحى، إلى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على طرح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية بالسعر الحر أى بتكلفته الحقيقية جنيه واحد.



وفيما يتعلق بإمكانية تحويل الدعم السلعى إلى نقدى، أكد الوزير فى تصريحات تليفزيونية أن الحكومة تدرس هذا الخيار، ولكنها تنتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أنه فى حالة اتخاذ هذا الإجراء، سيكون اختياريًا للمواطن، وذلك فى سياق جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتأثيرات العالمية.