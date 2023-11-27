توني ماهر يكشف عن صور من تحضيرات فيلم «جوري» رفقة هيفاء وهبي

كشف الفنان توني ماهر، عن صور التحضيرات لفيلم «جوري» رفقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي من المقرر طرحه بدور العرض في صيف عام 2024.



ونشر توني ماهر عبر حسابه على موقع «انستجرام»، صورا من كواليس التحضيرات رفقة هيفاء وهبي، معلقا: «الحمد لله فيلم چوري قريبا صيف 2024، إخراج الدكتور مرقس عادل، تأليف هيثم سعيد».



ويشارك في فيلم «جوري» بجوار هيفاء وهبي، كلا من بيومي فؤاد، وكريم عفيفي، ومحمود الليثي، وسليمان عيد، ومحمد كيلاني، ونانسي صلاح، وتوني ماهر، وهو أول تجربة في عالم التأليف والكتابة للمطرب هيثم سعيد، ومن إخراج مرقس عادل.





