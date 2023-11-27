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رئيس إنبي يكشف تفاصيل المفاوضات لضم لاعبيه

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 4:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 4:53 ص

كشف أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، حقيقة وجود مفاوضات من الأهلي والزمالك لضم عدد من نجوم الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لا توجد مفاوضات من الزمالك لضم البلعوطي، هو حارس كبير ولا يفرق عن محمود جاد وكانت صفقة محمود جاد بـ 23 مليون جنيه».

وأضاف: «لم نحصل على المستحقات المتبقية من صفقة انتقال حمدي فتحي من صفوفهم للأهلي للوكرة القطري.. الأهلي نادي كبير».

وتابع: «لا توجد أي مفاوضات رسمية من الأهلي لضم أحمد أمين أوفا أو محمد حمدي بقوله.. وتامر مصطفى المدير الفني له القرار لأن المسؤولية عليه أيضاً ومن يرى إذا كان هناك بدائل أم لا».

وأتم: «في مبدأي الكرة صناعة واستثمار.. ومحمد حمدي ليس للبيع في مصر».


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