مرشح المعارضة في تايوان يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات يناير

حقق مرشح المعارضة البارز لانتخابات الرئاسة في تايوان قفزة، فى استطلاع رأي حديث، متجاوزا مرشح الحزب الحاكم قبيل انتخابات يناير، في أحدث تطور في سباق رئاسي مثير.

ووفقا لاستطلاع رأي صدرت نتائجه اليوم الاثنين عن مؤسسة الرأي العام التايوانية، حصل مرشح حزب الشعب التايواني، كو وين-جي، على 9ر31%، مقابل 2ر29% لمرشح الحزب الديمقراطي التقدمي، لاي تشينج-تي من أصوات المشاركين فى الاستطلاع.

وحل في المركز الثالث، مرشح الحزب القومي الصيني المعارض "الكومينتانج"، هوي يو-إيه، بحصوله على 6ر23%، وفقا للاستطلاع الذي جرى في الفترة بين 19 و21 نوفمبر الجاري، بهامش خطأ بلغ 99ر2%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن توقيت الاستطلاع يعني أنه جرى استطلاع رأي الناخبين عن تفضيلاتهم بعدما قال حزبا المعارضة الرئيسية، الشعب التايواني والكومينتانج، اللذان يؤيدان الانخراط مع الصين بشكل أكبر، إنهما يعتزمان تشكيل قائمة مشتركة.