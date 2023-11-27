النيابة تطلب تحريات حريق مولد كهرباء بمصرف أبو ظبي في الإسكندرية

طلبت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، الأحد، تحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، والحماية المدنية، وأقوال شهود العيان، حول إصابة، عامل، إثر نشوب حريق في المولد الكهربائي الخاص بمصرف أبو ظبي الإسلامي، "فرع لوران" شرقي الإسكندرية، وذلك أثناء تزويده بالوقود لتجهيزه للتشغيل، مما أدى إلى حدوث موجة انفجارية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول وقوع حريق بأحد المصارف في نطاق حي شرق.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي المنطقة المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وبالفحص تبين حدوث تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الداخلي والخارجي للمصرف، والزجاج الجانبي لإحدى السيارات تصادف تواجدها أمام المصرف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لاسعافه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.