تقرر منع الطلاب المتحولين جنسيا، بدءا من رياض الأطفال وحتى الجامعات في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بولاية أوهايو، من استخدام الحمامات متعددة الأشخاص التي تتوافق مع هوياتهم الجنسانية (ذكر / أنثى)، بموجب مشروع قانون قال الحاكم الجمهوري للولاية مايك ديواين إنه اعتمده، يوم الأربعاء.

وقع ديواين مشروع القانون رغم اعتراضات الديمقراطيين ونقابات المعلمين وجماعات الحقوق المدنية. ومن المقرر سريان القانون الجديد خلال 90 يوما.

ولم يصدر حاكم الولاية بيانا بشأن التوقيع على مشروع القانون.

ويطالب الإجراء الذي يدعمه الجمهوريون، والذي يحمل اسم ”قانون حماية جميع الطلاب“، المدارس العامة والخاصة والكليات والجامعات بتخصيص حمامات منفصلة وأيضا غرف منفصلة لتبديل الملابس، وأماكن مبيت "للاستخدام الحصري“ للذكور، والإناث على حد سواء، استنادا إلى نوع الشخص عند ولادته، أو عند مرحلة قريبة منها، وذلك في المباني المدرسية والمرافق الأخرى التي تستخدم في المناسبات التي تنظمها مدرسة ما.

ولا يتضمن مشروع القانون آلية لتنفيذه.

وقال السيناتور الجمهوري عن الولاية جيري سيرينو: "اعتقد أن الأمر يتعلق بالسلامة والأمن، وبالمنطق السليم. إنه يحمي أطفالنا وأحفادنا في الأماكن الخاصة حيث هم أكثر عرضة للخطر".