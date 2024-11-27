الأونروا: المساعدات التي يسمح الاحتلال بمرورها لغزة لا تشكل سوى 6% من حاجة السكان

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة إن حجم المساعدات التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي بعبورها إلى قطاع غزة لا تشكل سوى 6% تقريبًا حجم الاحتياجات الحقيقية لسكان القطاع.

وقال أبو حسنة في تصريح لوكالة شهاب الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بشكل كبير في ادخال الخيام والأغطية البلاستيكية التي يحتاج إليها النازحون في ظل دخول فصل الشتاء والظروف المأساوية التي يعيشون فيها.

وأكد أن : "الخيام والأغطية البلاستيكية تدخل بكميات قليلة للغاية على الرغم من الحاجة الشديدة للنازحين إليها".

وحذر المستشار الإعلامي للأونروا من نشاط عصابات السرقة المتواجدة بالقرب من معبر رفح والذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء على جزء كبير من المساعدات.

وأضاف أن عملية دخول المساعدات المختلفة بما فيها الخيام والأغطية البلاستيكية إلى النازحين تمر بإشكالية مركبة ومعقدة للغاية.

كانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية نشرت تقرير الاحد الماضي يفيد بسماح جيش الاحتلال الاسرائيلي لعصابات مسلحة في قطاع غزة بنهب شاحنات المساعدات التي تدخل للقطاع، حيث يمنع المسلحين جزءًا كبيرًا من الشاحنات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" من الوصول إلى أهدافها، مؤكدة أن الهجمات التي ينفذها المسلحون على قوافل المساعدات تتم تحت رقابة جيش الاحتلال وعلى بعد مئات الأمتار من قواته.