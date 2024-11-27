مكتب نتنياهو: الجيش اعتقل 4 من عناصر حزب الله

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش اعتقل 4 من عناصر حزب الله منهم قائد محلي بعد أن دخلوا منطقة محظورة.

وأضاف في بيان، أن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمرا الجيش بمنع دخول السكان القرى القريبة من الحدود بجنوب لبنان، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد صرح بأن الحرب في لبنان كانت حاسمة وفرض الاتفاق سيكون حاسما أكثر.

وأضاف هاليفي، أن عناصر حزب الله الذين قد يقتربون من قواتنا والمناطق الحدودية سيتعرضون لضرباتنا، مردفا: "قواتنا لا تزال في الميدان وسوف تواجه من يعود إلى القرى بالردع وبالنار".

وتابع: "إذا لم ينفذ الاتفاق فنحن مستعدون وحاسمون لفرض قواعد واقع جديد مختلف لسكان الشمال".