وزيرة خارجية أستراليا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

رحبت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مشيرة إلى أنه خطوة حاسمة لتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان عودة النازحين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان إلى ديارهم.

وأضافت الوزيرة، أن وقف إطلاق النار سيساعد أيضا في تهدئة التوترات في المنطقة، بينما رددت دعوات لوقف إطلاق النار في غزة في أعقاب هذا الاتفاق، حسب صحيفة كانبيرا تايمز اليوم الأحد.

ومن جهة أخرى، رحب مجلس الشئون الاسترالية والإسرائيلية واليهودية بوقف إطلاق النار، لكن المدير التنفيذي للمجلس، كولين روبنشتاين أعرب عن حذره إزاءالاتفاق.