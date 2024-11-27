مقتل شرطي أمريكي جراء إطلاق نار في شمال تكساس

قُتل شرطي وأصيب مشتبه به خلال تبادل لإطلاق النار في شمال تكساس، وفقا لما أعلنته الشرطة الأمريكية الثلاثاء.

وقتل الشرطي كوبر داوسون /27 عاما/ حوالي الساعة 0430 صباحا في المستشفى، بعد حادث إطلاق النار الذي وقع مساء الاثنين في جرينفيل، على بعد حوالي 70 كيلومترا، شمال شرق دالاس، حسبما أفاد قائد الشرطة كريس سميث.

وقال سميث في مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء: "نحن نشعر بالألم كإدارة شرطة وكمجتمع".



ووقع الحادث عندما حاول الضباط إيقاف سائق لديه عدة مذكرات توقيف جنائية، وفقا لسميث.



وأضاف: "فر المشتبه به سيرا على الأقدام، وطارد الضابط داوسون وزميله المشتبه به، وفي تلك اللحظة أطلق المشتبه به النار وأصاب الضابط داوسون".

وأشار سميث إلى أنه رغم إصابته، تمكن داوسون من الرد على إطلاق النار وإصابة المشتبه به، الذي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

ولم تكشف السلطات عن اسم المشتبه به.