أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص، في إطار أعمال المرحلة الرابعة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون والتعامل الحاسم مع كل صور التعدي والمخالفات.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكثفة التي نفذت بمختلف المراكز أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدٍ ومخالفة، تنوعت بين 13 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 339 متر مربع، ضمن نطاق ولاية الموارد المائية والري، فضلا عن إزالة 5 حالات لمخالفات بناء بدون ترخيص في المهد بمساحة 225 متر مربع.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تضمنت أيضا إزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بإجمالي مساحة بلغت 4 قراريط وسهمين، وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدي الفوري لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو تغيير طبيعتها، ومنع تفاقم المخالفات.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لأعمال المرحلة الرابعة من الموجة الـ30، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، لرصد أي تعديات أو مخالفات جديدة والتعامل معها في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأشار محافظ أسيوط إلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ حملات الإزالة، مع توثيق الأعمال ومتابعة نتائجها بصورة يومية، بما يضمن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، والتصدي لكل أشكال البناء العشوائي والمخالف، وتحقيق الانضباط العمراني بمختلف أنحاء المحافظة.