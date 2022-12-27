حزب حماة الوطن بمطروح يدشن قناة تعليمية للمراجعات النهائية

أعلن عيسى أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، تدشين قناة حماة الوطن التعليمية على الإنترنت، يتم نشر فيها المراجعات النهائية للمواد التعليمية يومياً، ونشر الفعاليات على صفحات التواصل الاجتماعي في الصفحة الرسمية للحزب، من خلال أمانة الإعلام.

وأكد أبو تمر إطلاق فعاليات المراجهات النهائية للصف الثالث الإعدادي، بداية من الأسبوع الجاري، بقاعة حزب حماة الوطن بمدينة مرسى مطروح، لتبدأ يوميا في تمام الساعة 7 مساء، بمتابعة من محمد عزت أمين أمانة التعليم بالحزب، وسط حضور مكثف وإقبال من الطلبة.



يأتي ذلك في إطار تخفيف على أولياء الأمور بتوفير وتنظيم فعاليات المراجعات النهائية للطلاب بالمجان قبل بداية امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمطروح وحزب حماة الوطن بالمحافظة، إيمانا بالدور المجتعي من الحزب اتجاه أبنائنا الطلاب.