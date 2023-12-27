- أردوغان ينتقد ألمانيا بسبب عدم إدانتها لنتنياهو

- الرئيس الإسرائيلي: تصريحات أردوغان مسيئة للغاية لكل اليهود في أنحاء العالم

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تصرفاته في حرب غزة وشبهه بالزعيم النازي الراحل أدولف هتلر.

وقال أردوغان خلال احتفال بتوزيع جوائز العلوم في أنقرة: "ما الفرق بينك وبين هتلر؟" مشيرا إلى قصف إسرائيل لقطاع غزة المحاصر.

وأضاف أردوغان: "هل هناك شيء مما فعله نتنياهو أقل مما فعله هتلر؟ لا".

وأردف أن حكومة نتنياهو تمكنت بمساعدة واشنطن من قتل أكثر من 20 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وأفادت سلطات حماس في غزة اليوم الأربعاء بأن ما يزيد على 21 ألف فلسطيني قد استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وانتقد أردوغان ألمانيا بسبب عدم إدانتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب كثرة الضحايا المدنيين في قطاع غزة، وقال:" أقول هذا بمنتهى الوضوح، انظروا: ألمانيا تدفع حتى اليوم ثمن ما فعله هتلر، لهذا السبب تصمت ألمانيا وخفضت رأسها".

واستطرد قائلا: "نحن لسنا مدينين لأحد. الغرب مدين، ولا يمكنهم التحدث، لأنهم مدينون".

ورد نتنياهو، في تدوينة على تطبيق إكس للتواصل الاجتماعي، على تعليقات أردوغان قائلا: "أردوغان، الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد والذي يحمل الرقم القياسي العالمي بشأن إيداع الصحفيين، الذين يعارضون نظامه في السجن، هو آخر شخص يمكنه أن يعطينا دروسا في الأخلاق".

كما اتهم نتنياهو أردوغان بـ"الإشادة" بحماس و"استضافة" كبار مسؤوليها.

وعارض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بشدة تصريحات أردوغان، وقال مساء اليوم الأربعاء، إن تصريحات أردوغان كانت مسيئة للغاية لكل اليهود في أنحاء العالم، واتهم أردوغان بأنه انتهك ذكرى ملايين اليهود الذين قتلوا على يد النازيين.

وكان هاجمت إسرائيل غزة في أعقاب هجوم شنته حركة حماس على الأراضي المحتلة، في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، كما أسرت حماس حوالي 240 ونقلتهم من إسرائيل إلى القطاع.